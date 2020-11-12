Школа бренд-менеджмента заработает в БГУ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартует новый проект "Школа бренд-менеджмента". Он направлен на формирование у студенческой молодежи навыков в области маркетинга, бренд-менеджмента и PR. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Проект предполагает проведение восьми занятий, включающих тематические лекции, семинары и мастер-классы квалифицированных специалистов-практиков отечественных бизнес-компаний.

Участниками проекта могут стать все желающие студенты 3-5-х курсов и магистранты БГУ. Для этого следует зарегистрироваться и выполнить тестовое задание до 20 ноября включительно. Конкурсантам необходимо в формате эссе представить собственную концепцию бренда одного из регионов Беларуси. Дополнительно можно разработать афишу, плакат или презентацию в соответствии с представленной идеей.

Занятия будут организованы два раза в неделю с 1 по 24 декабря на базе факультета международных отношений. В конце обучения все участники получат сертификаты.

Организаторами проекта выступают управление воспитательной работы с молодежью БГУ и "БелБрендАудит".-0-