"Школа декора" и студия "КолаS": лучшие стартапы школьников Минской области назовут 18 мая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Школа предпринимательства" пройдет 18 мая в Минском областном институте развития образования, в рамках мероприятия состоится конкурс стартапов и выставка ученических бизнес-компаний. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

На конкурс стартапов была подана 21 заявка. В финал прошли только 6 из них.

Так, ученики Крайской средней школы Логойского района подготовили экспериментальный эколого-экономический проект "Зеленый мир" - школьники заинтересовались выращиванием хризантем мультифлора. Они изучили рынок цветочной продукции в районе, заметили, что такие растения к ним не поступают, и решили заняться разведением цветов путем черенкования для озеленения пришкольного участка и на продажу.

Проект по созданию дизайна подростковой комнаты в 3D-модели придумали старшеклассники Лошницкой гимназии Борисовского района. Цель Teen Design - решить проблему разногласий между детьми и родителями по поводу интерьера комнаты: дети хотят стильную комнату, а родители - практичную. Талантливые и креативные юные дизайнеры смогут сделать 2 в 1 быстро и недорого.

Учащиеся Несвижского государственного колледжа им. Я.Коласа предложили на конкурс стартап "Анимационная студия "КолаS". В сотрудничестве с агроусадьбой "Несвижская" они готовы предоставить гостям анимационные услуги разной тематики: реконструкция обрядов, концертные программы, мастер-классы игры на ложках и другие активности. В перспективе они рассчитывают масштабировать проект и выйти на сотрудничество с другими агроусадьбами и гостевыми домами Несвижа и района.

"Школу декора" по оформлению зала ростовыми цветами разработали в средней школе №1 Фаниполя. Стоимость аренды их цветов будет гораздо дешевле, чем у индивидуальных предпринимателей, а изделия можно будет использовать в украшении школьных мероприятий, оформлении школы и других учебных заведений района.

Школьники средней школы №13 Борисова придумали мобильное приложение BelProd. В программе на смартфоне можно будет собрать все предприятия пищевой промышленности и фермерские хозяйства Беларуси с описанием, перечнем товаров и услуг, контактами, адресами и маршрутами.

Платформу для оффлайн и онлайн-тестирования ProПсихолог создали учащиеся выпускного класса Плисской средней школы им. В.А. Микулича. Их разработка позволит удобно и бесплатно проводить диагностические тесты в школах, университетах.

Также в рамках фестиваля состоится выставка 22 ученических бизнес-компаний. В числе тем - выращивание сельскохозяйственной продукции, изготовление сувениров, организация праздничных и полиграфических услуг, экскурсионная деятельность, изготовление швейных изделий, изделий для хозяйственных нужд и другие.

К слову, ребятам предложат не только познакомиться с разработками сверстников региона, но и посетить открытые занятия по основам ведения стартапа и основам бизнес-образования. Все желающие смогут приобрести реализуемые на фестивале товары или услуги.

Организаторами являются главное управление по образованию Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.-0-