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Школа для волонтеров-лидеров открылась в Воложинском районе

Регионы 15.08.2019 | 15:09
Фото из архива БОКК
Фото из архива БОКК

15 августа, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Школа молодежного лидера, организованная Белорусским обществом Красного Креста, открылась сегодня на Минской областной спортивно-оздоровительной базе "Галактика" в агрогородке Раков Воложинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего обучение пройдут 40 человек со всех уголков страны. Участников школы ожидают тренинги по командообразованию и лидерству, написанию мини-проектов, развитию навыков презентации и коммуникации. Волонтеров обучат основам психосоциальной поддержки, расскажут о профилактике эмоционального выгорания. Кроме того, организаторы подготовили разнообразные интерактивные игры и тематические мастер-классы.

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Теги
БОКК, Воложин, Минская область, школы
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