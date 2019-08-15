Школа для волонтеров-лидеров открылась в Воложинском районе

15 августа, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Школа молодежного лидера, организованная Белорусским обществом Красного Креста, открылась сегодня на Минской областной спортивно-оздоровительной базе "Галактика" в агрогородке Раков Воложинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего обучение пройдут 40 человек со всех уголков страны. Участников школы ожидают тренинги по командообразованию и лидерству, написанию мини-проектов, развитию навыков презентации и коммуникации. Волонтеров обучат основам психосоциальной поддержки, расскажут о профилактике эмоционального выгорания. Кроме того, организаторы подготовили разнообразные интерактивные игры и тематические мастер-классы.

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