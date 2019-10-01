Школа дзюдо Игоря Макарова начнет работу в Гомельском госуниверситете

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Школа дзюдо олимпийского чемпиона Игоря Макарова открывается сегодня в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В зале ГГУ боевому искусству будут обучать желающих в возрасте от 16 лет без ограничений по уровню предварительной подготовки. В состав групп войдут от 10 до 15 человек. Тренировки с ними будет проводить Игорь Макаров. В школе планируют заниматься и профессиональные спортсмены.

Нынешняя школа станет уже четвертой по счету в областном центре. Еще три функционируют в гимназии №46 имени Блеза Паскаля, СШ №44 и Ирининской гимназии - в отличие от школы в ГГУ в них обучают детей в возрасте от 4 лет и старше.

На церемонии открытия школы в ГГУ слова напутствий воспитанникам адресуют представители руководства Гомельского горисполкома, вуза. Также на все вопросы желающих ответит Игорь Макаров. Свое мастерство зрителям продемонстрируют в показательных выступлениях юные дзюдоисты

Проект по созданию школы олимпийского чемпиона направлен на выявление перспективных спортсменов, их профессиональную подготовку, популяризацию занятий спортом, в частности дзюдо, здорового образа жизни, организацию полезного досуга детей и взрослых.

Игорь Макаров - единственный в Беларуси олимпийский чемпион по дзюдо, также является заслуженным мастером спорта, обладателем шестого дана по дзюдо.-0-