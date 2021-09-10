Школа, горполиклиника: куда направили сэкономленные средства столичного бюджета

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета депутатов сегодня на 29-й сессии утвердили изменения в перечни мероприятий на текущий финансовый год. Это позволит ввести после капремонта важные объекты здравоохранения и образования в соответствии с планом, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко, корректировки обусловлены сложившейся экономией средств по приобретению оборудования и капитальному ремонту объектов - Br2,5 млн, а также изменением сроков и стоимости ремонтных работ - Br1,3 млн.

"Указанные средства направляются на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения и образования - Br2,4 млн, текущий ремонт помещений в здравоохранении - Br1,3 млн, ремонт медицинского оборудования - Br100 тыс. Пообъектная оптимизация финансовых ресурсов позволит консолидировать их на объектах капитального ремонта, подлежащих вводу в 2021 году. Это 16-я городская поликлиника, а в образовании - СШ №48. А также обеспечит начало проведения социально значимых работ", - сказала Татьяна Астрейко.

В здравоохранении это закупка газификаторов, модернизация корпусов ГКБ №6, склада медхозимущества, 1-го этажа хирургического корпуса 4-й ГКБ (под размещение МРТ). В образовании - капитальный ремонт СШ №104, окончательный расчет за разработку ПСД по модернизации баскетбольной площадки на ул.Седых, 42.-0-