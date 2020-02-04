Школа юного блогера начала работать в Могилеве

4 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первое занятие Школы юного блогера пройдет сегодня в Могилеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления по образованию Могилевского горисполкома Лилия Ковалева.

"Идея создания такой Школы появилась осенью прошлого года. Все это время мы разрабатывали концепцию, искали актуальные формы работы с детьми и молодежью. Одна из главных наших задач: не только научить снимать и делать видео, но и привить детям основы безопасного поведения в сети Интернет и культуру общения. Первое занятие будет вводным, теоретическим", - рассказала она.

Ученики Школы - это 120 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Они будут заниматься в группах по 15 человек. Планируется в месяц проводить несколько занятий (бесплатных).

Как отметила Лилия Ковалева, ребят ждут не только лекции. "Будет много мастер-классов и практических занятий. Будем приглашать блогеров, педагогов из университета имени А.Кулешова. Занятия будут разноплановыми. Здесь не только расскажут, как снимать видео, но и объяснят, как искать сюжеты, а главное - помогут позитивно воспринимать окружающий мир, людей и родной город. Планируется, что Школа будет работать и летом. Может быть, получится сделать летний профильный лагерь", - пояснила она.

Также для юных блогеров будут проводить занятия по актерскому мастерству и ораторскому искусству. Расскажут, как продвигать аккаунты и каналы в социальных сетях.

Из планов на будущее: дети по принципу "равный обучает равного" будут помогать сверстникам осваивать интеренет, учить безопасному поведению в глобальной сети, рассказала главный специалист управления по образованию Могилевского горисполкома. -0-