"Школа лидера" для студенческого актива стартовала в ГрГУ имени Янки Купалы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 16 октября 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:17 ГАИ во время погони на МКАД-2 использовала спецсредство "еж" и табельное оружие Происшествия
21:12 Власти Бельгии на месяц закроют кафе и рестораны В мире
21:08 В Гродненской области милиционер спас тонувшего мужчину Происшествия
20:56 На выборах в США досрочно проголосовали свыше 21 млн человек В мире
20:39 Мемориальный комплекс "Разгром" восстановят в Смолевичском районе Регионы
20:30 В России производство третьей вакцины от коронавируса может начаться в следующем году В мире
20:18 Историко-культурное наследие нуждается в маркетинговом продвижении - мнение Регионы
20:12 Минздрав утвердил рекомендации об оказании медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с COVID-19 Общество
19:59 Восемь фильмов войдут в белорусскую программу кинофестиваля "Паўночнае ззянне" Культура
19:42 "Школа лидера" для студенческого актива стартовала в ГрГУ имени Янки Купалы Регионы
19:37 В Италии число новых случаев заражения COVID-19 за сутки превысило 10 тыс. В мире
19:31 На "Гронитексе" завершается монтаж новой линии котонизации Регионы
19:17 Белорусский велогонщик Александр Рябушенко выступит в "Вуэльте Испании" Спорт
19:13 Свыше 39 млн человек в мире заразились COVID-19 В мире
19:10 Слуцкий пояс передан в дар Всехсвятскому приходу Общество
19:06 Роль педагога при дистанционном обучении усиливается Регионы
18:50 В Минске задержан закладчик психотропов - до этого он изготовил и бросил из окна коктейль Молотова Происшествия
18:36 В Новогрудском районе следователи выясняют обстоятельства убийства 46-летней женщины Происшествия
18:33 ФОТОФАКТ: "Ритм" и "Текстильщик" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин Спорт
18:26 Итальянец Диего Улисси выиграл 13-й этап "Джиро д'Италия" Спорт
18:26 ФОТОФАКТ: Экспозиция "Кто ты, народ рома?" открылась в музее истории ВОВ Культура
18:25 Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ Президент
18:20 В Мозыре главбух автошколы 5 лет начисляла себе двойную зарплату Происшествия
18:11 Ученые НАН и ГГУ будут создавать новые керамические материалы и вакуумно-плазменные технологии Технологии
18:04 Госстандарт запретил реализацию модели газовых счетчиков из-за массовых поломок Регионы
18:02 Два подростка пострадали в ДТП под Брестом Происшествия
18:01 Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в создании преступной группировки В мире
17:58 Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания Общество
17:53 Футболисты "Слуцка" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:46 Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают занятия Общество
Все новости
Все новости
Регионы
16 октября 2020, 19:42

"Школа лидера" для студенческого актива стартовала в ГрГУ имени Янки Купалы

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Школа лидера" для студенческого актива стартовала в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Такая информация размещена на сайте Министерства образования.

"Получать знания в рамках обучающих семинаров будут 56 активных ребят первого и второго курсов разных факультетов университета. Студенты смогут повысить уровень знаний и умений в области организаторской деятельности, воспитания лидерских качеств и приобрести навыки успешной коммуникации. Во время семинаров со студентами на протяжении года будет организована работа со специалистами управления воспитательной работы с молодежью, педагогами-психологами социально-педагогической службы университета, преподавателями кафедр", - рассказали в пресс-службе.

Планируется организация и проведение встреч с членами Совета Республики, депутатами Палаты представителей, руководителями организаций и учреждений региона, лидерами молодежных общественных объединений.

В свою очередь, каждый участник будет выполнять практические задания, направленные на приобретение организаторских навыков в рамках факультета и учебной группы. Пройдут тренинги по тайм-менеджменту, правилам составления плана рабочей недели руководителя, основам проектной деятельности, еженедельно будут организованы и различные митапы: "От идеи к проекту", "Прокачай креатив".

На первой октябрьской встрече "Школы лидера" студенты-активисты смогли познакомиться с деятельностью первичных организаций общественных объединений университета, деятельностью студенческого самоуправления. Следующее занятие "Школы лидера" будет посвящено лидерству как способу самореализации в молодежной среде. Для ребят проведут адаптационно-интеграционные тренинги на знакомство и диагностику лидерских способностей каждого.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно Министерство образования образование студенты
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мемориальный комплекс "Разгром" восстановят в Смолевичском районе
Фото из архива Историко-культурное наследие нуждается в маркетинговом продвижении - мнение
На ОАО "Гронитекс". Фото из архива На "Гронитексе" завершается монтаж новой линии котонизации
Фото из архива Роль педагога при дистанционном обучении усиливается
Фото из архива Госстандарт запретил реализацию модели газовых счетчиков из-за массовых поломок
Фото из архива Тепло подают в жилые дома Гомеля
Главное
Фото из архива Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Сельхозорганизации убрали картофель с 92,3% площадей
Учение ОДКБ стало шагом к повышению региональной и международной безопасности - Хренин
Топ-новости
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Минздрав утвердил рекомендации об оказании медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с COVID-19
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания
Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника
До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 17 октября
"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.