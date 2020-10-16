"Школа лидера" для студенческого актива стартовала в ГрГУ имени Янки Купалы

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Школа лидера" для студенческого актива стартовала в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Такая информация размещена на сайте Министерства образования.

"Получать знания в рамках обучающих семинаров будут 56 активных ребят первого и второго курсов разных факультетов университета. Студенты смогут повысить уровень знаний и умений в области организаторской деятельности, воспитания лидерских качеств и приобрести навыки успешной коммуникации. Во время семинаров со студентами на протяжении года будет организована работа со специалистами управления воспитательной работы с молодежью, педагогами-психологами социально-педагогической службы университета, преподавателями кафедр", - рассказали в пресс-службе.

Планируется организация и проведение встреч с членами Совета Республики, депутатами Палаты представителей, руководителями организаций и учреждений региона, лидерами молодежных общественных объединений.

В свою очередь, каждый участник будет выполнять практические задания, направленные на приобретение организаторских навыков в рамках факультета и учебной группы. Пройдут тренинги по тайм-менеджменту, правилам составления плана рабочей недели руководителя, основам проектной деятельности, еженедельно будут организованы и различные митапы: "От идеи к проекту", "Прокачай креатив".

На первой октябрьской встрече "Школы лидера" студенты-активисты смогли познакомиться с деятельностью первичных организаций общественных объединений университета, деятельностью студенческого самоуправления. Следующее занятие "Школы лидера" будет посвящено лидерству как способу самореализации в молодежной среде. Для ребят проведут адаптационно-интеграционные тренинги на знакомство и диагностику лидерских способностей каждого.-0-