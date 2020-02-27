Школа молодого китаеведа пройдет 28 февраля в Минске

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа молодого китаеведа пройдет 28 февраля в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция БГУ, сообщили БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Организуется программа с целью развития национальной школы китаеведения, а также содействия молодым ученым в проведении исследований Китая. Ее участниками станут более 100 студентов, магистрантов и аспирантов из БГУ, БГЭУ, БНТУ, ГрГУ имени Я. Купалы и БрГУ имени А.С. Пушкина. Откроет мероприятие пленарное заседание "Приоритетные направления исследования современного Китая и актуальные задачи формирования белорусской школы китаеведения".

Работа школы будет организована по пяти тематическим секциям, где состоится обсуждение исследований молодых ученых по вопросам развития экономического и научно-технического потенциала Китая, его истории, инициативы "Один пояс и один путь" и концепции "Сообщества единой судьбы человечества". Также представители вузов рассмотрят приоритеты двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая и культурные связи двух стран. По результатам работы школы планируется выпуск сборника научных статей.

Организатором мероприятия выступает Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ.-0-