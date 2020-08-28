Школа не должна быть подвержена какому-либо политическому веянию - мнение

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа не должна быть подвержена какому-либо политическому веянию, отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора гимназии №24 Минска Елена Петрусевич.

"Во все времена школа и образование являлись и являются островками спокойствия. И каждый ребенок должен чувствовать себя в школе комфортно, должен попадать в благоприятный психологический микроклимат. И мы делаем все для того, чтобы в школе сложилась комфортная среда, нацеленная в первую очередь на получение качественного образования, которое потребуется ребятам во взрослой жизни", - сказала Елена Петрусевич.

Большая заслуга педагогических коллективов, классных руководителей, работников социально-педагогической и психологической службы в том, что школа действительно является тем местом, где ребята учатся, дружат, формируют себя как личность, готовятся ко взрослой жизни. "И школа должна быть стабильна и не подвержена какому-либо политическому веянию. Она должна выполнять свое основное предназначение, свою миссию и функцию во все времена и в любой стране", - отметила замдиректора.-0-