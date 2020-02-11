Школа педагогического лидера начинает работу в Гродно

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Потенциальные руководители учреждений образования станут слушателями школы педагогического лидера в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном институте развития образования.

Первая сессия школы пройдет 11 и 12 февраля на базе института. Слушателями ее станут 36 специалистов, включенных в резерв руководящих кадров системы образования Гродненской области. Набор осуществлялся на основании итогов тестирования, участие в котором принимали почти 1 тыс. педагогов.

"Основная цель школы - комплексная работа по подготовке специалистов для замещения руководящих должностей. Важно, чтобы их квалификация и профессиональные навыки соответствовали предъявляемым сегодня требованиям с учетом всех изменений, внедрения новых технологий обучения и многого другого", - отметили в Гродненском областном институте развития образования.

Занятия проведут самые опытные и знающие руководители системы образования региона, а также специалисты в основных областях знаний. Во время работы в группах слушатели рассмотрят руководство и лидерство с субъектной и деятельностной точки зрения, а также обсудят влияние имиджа руководителя на процесс формирования положительного имиджа учреждения образования. Пройдут занятия, направленные на усовершенствование профессиональных навыков и умений в организации управленческой деятельности. Поработают во время сессии и над повышением уровня коммуникативной и психологической культуры потенциальных руководителей.

Это второй набор школы педагогического лидера. По сравнению с 2019 годом в этот раз в число слушателей включены представители профессионально-технических лицеев, колледжей, санаторной школы-интерната. Инициатором создания школы выступает ГУО "Гродненский областной институт развития образования".-0-