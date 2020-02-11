Школа в агрогородке Литвиновичи Кормянского района откроется после реконструкции в этом году

11 февраля, Кормянский район /Корр. БЕЛТА/. Литвиновичскую среднюю школу Кормянского района откроют после масштабной реконструкции в этом году, сообщила сегодня журналистам при посещении строительного объекта начальник отдела образования, спорта и туризма Кормянского райисполкома Наталья Евтухова, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксплуатация здания школы была приостановлена из-за его аварийного состояния в декабре 2016 года. В учреждении обучаются 117 ребят из Литвиновичей и шести окрестных деревень. Во время реконструкции 48 учеников младших классов получают знания в помещении местного детского сада. Остальных детей подвозят в Октябрево, что примерно в 14 км от агрогородка. Специально для этого приобрели два автобуса.

К реконструкции школы специалисты ОАО "Строительный трест №14" приступили в декабре 2019-го. "Это будет современная многофункциональная школа, рассчитанная на 142 учащихся. Здесь будут отвечающие всем требованиям пищеблок, кабинеты, оборудование", - подчеркнула начальник отдела.

Заместитель генерального директора строительного треста №14 Дмитрий Мурашко пояснил, что проектом предусмотрено возведение пристройки к учебному корпусу школы, реконструкция здания. Заменят в процессе масштабной модернизации и инженерные сети: водоснабжение, отопление, водоотведение, электроосвещение. Будет установлено видеонаблюдение. Благоустройство территории предполагает озеленение территории, установку малых архитектурных форм. Изучать правила дорожного движения ребята будут на специальной площадке. Появится у школы и погреб для хранения овощей и фруктов.

В данный момент возводится фундамент пристройки. На строительной площадке трудятся 20 человек, пять единиц техники. "На объекте используем только самые современные, экологически чистые материалы белорусского производства. Все работы идут по графику, даже с незначительным опережением", - добавил Дмитрий Мурашко. Завершить строительство намерены к осени.

"Литвиновичи - самый большой сельский населенный пункт в Кормянском районе. В нем проживают более 1 тыс. человек. Если говорить о перспективах, то в следующем учебном году свыше 130 детей будут посещать школу. Рождаемость здесь растет, агрогородок развивается", - добавила Наталья Евтухова.

Литвиновичская средняя школа в 2018 году отметила свое 100-летие. Основал в 1918-м школу-коммуну знаменитый партийный деятель Пантелеймон Лепешинский. В ней получали знания дети крестьян.

Тема строительства, реконструкции, модернизации социальных объектов не только в крупных городах, но и сельской местности Гомельского региона находится на постоянном контроле председателя облисполкома Геннадия Соловья.-0-