Школа в молодом микрорайоне Гомеля, ремонт дорог и домов: Соловей провел прямую линию

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 звонков поступило сегодня на прямую телефонную линию, которую провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу два - из Шведской Горки областного центра с вопросом о том, когда в молодом микрорайоне построят новую школу. "Дано поручение изучить количество детей, как загружены школы вокруг. Мы проанализируем ситуацию, примем решение. Пока, по оценкам специалистов, в первую очередь в микрорайоне нужно строить детский сад", - отметил губернатор.

Геннадий Соловей обратил внимание, что за два года в Гомеле построили две школы. "В следующем году планируем заняться школой в Буда-Кошелевском районе", - добавил он.

Целый блок вопросов сегодняшней прямой линии касался расширения, ремонта улиц и дворовых территорий. Так, гомельчанин считает важным расширить участок ул.Ильича от ул.Ленинградской до мясокомбината. "Мы этот вопрос знаем, уже рассматриваем на перспективу. Сначала будем заниматься Полесской, потом пойдем на Ильича. По этой улице площадь позволяет провести расширение, но есть вопросы по сетям", - уточнил Геннадий Соловей.

На плохое покрытие дорог посетовала жительница дома по ул.Олимпийской областного центра. "К нам не хотят заезжать таксисты. У одного из подъездов огромную яму засыпали жильцы", - рассказала она. Поручение губернатора службам - провести ямочный ремонт.

Еще один адрес, куда отправятся для изучения ситуации специалисты, - ул.Калача в районе жилой застройки Гомеля Романовичи. "По нашей улице еще нет дороги, и образуются большие лужи. В одном месте положили асфальт, открыли ливневку, а возле меня стоит вода. Ни я, ни жена с детьми не можем выйти из дому. Не так давно лужа подтопила подстанцию - не было света по всей улице", - поделился мужчина.

Схожие проблемы и у жителей переулка Советского деревни Романовичи Гомельского района. Также талые, дождевые воды заливают 3-ю Новоселковую Гомеля, здесь не работает должным образом и ливневка.

При дождливой и снежной погоде непросто передвигаться по ул.Тухачевского областного центра. "У нас гравийка. После зимы была ужасная грязь. Сейчас начинаются дожди, и будет снова беда, появится настоящее озеро на улице", - переживала дозвонившаяся на прямую линию. Губернатор ответил, что асфальтирование улицы планируют на следующий год - к маю.

До 1 июня следующего года намерены благоустроить и расшить один из дворов в 3-м микрорайоне Светлогорска. "Наш двор старый. Чтобы разъехаться, машины движутся по тротуарам. Все возможности для расширения есть. Рядом с нами школа, детский сад, магазин. Много ходит людей и ездит машин",- привел на прямой линии аргументы местный житель.

Конкретные поручения на прямой линии губернатор дал и службам ЖКХ. Один из адресов - ул.1-я Проезжая Гомеля. "У нас двухэтажные домики, нет ни ванн, ни туалетов. Когда обращались с просьбой установить сантехнику, нам всегда отказывали: размеры труб не позволяют ее подключить. Однако новые соседи сверху незаконно поставили унитаз, и теперь все нечистоты идут к нам на кухню", - отметила хозяйка квартиры на первом этаже.

"Светлогорск на линии. В нашем доме в 3-м микрорайоне трещина в стене уже 7 лет. Каждый год ее заделывают, но она возобновляется. Хотела бы, чтобы при капремонте ее ликвидировали", - обратилась к губернатору жительница райцентра.

После дождей возникают проблемы в двух домах по улице Чечерской Гомеля. В одном - течет крыша, в другом - вода заливает балкон. Об отмостке, которая спасет дом от подтоплений, поступила просьба с ул.Коммунистической агрогородка Еремино.

Звучали на прямой линии и другие вопросы. Так, жительница Лоева рассказала, что в местную поликлинику и больницу не доехали молодые специалисты: "В итоге нет окулиста и второго хирурга". При этом жилищный вопрос, по мнению лоевчанки, решаем. Геннадий Соловей взял тему на контроль.

Проблемой, которая длится уже много лет, поделилась семья из Мозыря. "Мы живем в панельном доме по ул.Ульяновской. В нем хорошая слышимость. В квартире выше то крики, то визги, то они бросают тяжелые предметы, то включают сабвуфер так, что стены "содрогаются". Вдобавок они постоянно затапливают нашу квартиру. Когда приезжает милиция, смотровая комиссия, дверь им не открывают. Мы вынуждены искать и переезжать в другое жилье", - не скрывала эмоций мозырянка. По ее словам, ранее соседей привлекали к административной ответственности за нарушение правил проживания, однако должного эффекта это не возымело. Губернатор дал поручение председателю исполкома и директору ЖКХ разобраться в ситуации.

Также жители региона поднимали темы автостоянок в спальном районе областного центра, деятельности одного из торговых домов, пассажирских перевозок по маршруту Комарин - Брагин, открытия бани в Новоселках Петриковского района и другие. Обращения взяли на контроль.-0-