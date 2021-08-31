Школа в Речице открылась после капремонта

31 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. Средняя школа №4 Речицы открылась сегодня после капитального ремонта, передает корреспондент БЕЛТА.

Слова поздравлений с новосельем школьникам, педагогам, родителям на торжественной линейке ко Дню знаний адресовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он обратил внимание на то, что новый облик школа приобрела накануне своего 85-летия, которое будет отмечать в следующем году. "В вашей школе в равной степени уделяется повышенное внимание изучению точных, естественных и гуманитарных наук. Вы прививаете детям любовь к труду: ученики осваивают профессии швеи и столяра. Развивается и спортивное направление: с этого года здесь сформирован специализированный класс по спорту", - подчеркнул губернатор.

Положительно отметил руководитель области работу и учителей четвертой школы, и всего педагогического коллектива Речицкого района за подготовку 10 стобалльников на ЦТ. "Это лучший результат в области", - сказал он. Также по итогам прошлого учебного года в районе 27 золотых медалистов, а процент поступления в вузы выше 60.

"С этого года продолжается учеба в обновленной школе. На ее ремонт затрачены серьезные финансовые средства. Но нет лучших инвестиций, чем инвестиции в образование", - убежден Геннадий Соловей.

Губернатор пожелал, чтобы школа стала местом, где прививается любовь к Родине, труду, людям вокруг.

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