Школа в витебском микрорайоне Билево-2 готова на 70%

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новая школа на 1020 учащихся в молодом микрорайоне Билево-2 в Витебске готова на 70%, сообщил корреспонденту БЕЛТА прораб Строительного управления №38 ОАО "Стройтрест №9" Алексей Солодовников.

Прораб Алексей Солодовников и начальник ОСП "Строительное управление № 38" ОАО "Стройтрест №9" Александр Силантьев

Геодезист Яна Романюга

Маляр-штукатур Людмила Щербакова

Строительство школы началось в 2012 году, из-за проблем с финансированием работы останавливались. Сейчас возведение школы идет активно. Сегодня на объекте трудятся около 250 человек. В основном это работники витебского стройтреста №9, также задействованы специалисты подрядных организаций.

Начальник стройуправления №38 Александр Силантьев отметил, что в корпуса школы проведены необходимые коммуникации, в ноябре здесь подключат отопление. "Сейчас внутри идут отделочные работы, в некоторых блоках они уже завершены, поэтому к концу года планируем начать устанавливать оборудование, парты. Многие кабинеты уже готовы к этому", - отметил он.

К основным корпусам школы пристраивают еще одно здание. В нем будут тренажерный зал, два бассейна (для малышей на 10 м, для ребят постарше - на 25 м) и зал для фитнеса. Со зданием школы бассейн соединят переходной галереей. Также в школе будут тир, большой спортивный и гимнастический залы. На улице уже установлены площадки для баскетбола, волейбола, беговые дорожки, комплексы для занятий воркаутом, большое и мини-футбольное поля. Освещение на этих объектах позволит заниматься не только днем.

Строительные работы идут такими темпами, чтобы 1 сентября 2020 года более 1 тыс. школьников сели за парты. "В настоящее время школа готова на 70%. В июне следующего года собираемся ее передать заказчику - УКС города Витебска", - отметил Алексей Солодовников.

В микрорайоне Билево проживают около 40 тыс. человек. Ежегодно здесь возводятся дома. Строительство детских садов и школ остается актуальным вопросам для жителей.-0-

Фото Александра Хитрова