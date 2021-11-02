Школа - вуз - музей: в Полоцком госуниверситете подпишут трехсторонний договор о сотрудничестве

2 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете (ПГУ) 3 ноября состоится подписание трехстороннего договора о сотрудничестве между полоцкой школой №14, вузом и Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая кафедрой истории и туризма гуманитарного факультета ПГУ Алеся Корсак.

Основным этапом взаимодействия между школой, университетом и музеем станет создание на базе учреждения среднего образования факультатива для учащихся 5-11-х классов "Точка роста". Занятия на нем будут проходить на трех площадках: в школе №14, ПГУ и в музее-заповеднике. Вести факультатив будут преподаватели ПГУ и научные сотрудники учреждения культуры.

"Мы не были нацелены на создание специализированного исторического класса, потому что выбор исторической специальности делают в основном увлеченные дети, которые посвящают себя этой науке с раннего возраста. Для нас было важно проводить профориентационную работу. Школьники - это наши потенциальные абитуриенты, а музей - их потенциальный работодатель. Вуз выступает посредником между этими двумя звеньями. Также нам хотелось охватить больший возрастной диапазон учащихся, чтобы дети раньше могли определиться с выбором профессии, познакомились с университетом и его преподавателями", - рассказала Алеся Корсак.

Еще одной задачей такого сотрудничества станет реализация программы по развитию образовательного туризма, повышение интеллектуального и творческого потенциала школьников, а также вовлечение учащихся среднего образовательного звена в научно-исследовательскую деятельность. Как отметила заведующая кафедрой истории и туризма, в последнее время дети стали интересоваться историей своих семей, родословными, родственниками, участвовавшими в Великой Отечественной войне. И для поиска необходимой информации им нужно уметь пользоваться различными историческими источниками, документами в открытом доступе и работать в архивах. Для музея-заповедника такое раннее увлечение историей, в том числе родного края, позволит привлекать мальчиков и девочек к научным и исследовательским проектам, которое проводит учреждение культуры. Ребятам же такая деятельность поможет в дальнейшем во время учебы в вузе, ведь большой объем информации они должны будут находить самостоятельно.

"Историки - это штучный товар, поэтому мы понимаем, что не все посетители факультатива выберут эту профессию. Для нас важно помочь всестороннему развитию личности ребенка. Если кто-то из них пойдет поступать на другие специальности в нашем вузе, то это уже будет хороший прогресс, так как не все местные школьники знают, что представляет из себя Полоцкий госуниверситет, какие здесь можно получить профессии и где в дальнейшем устроиться. Встречи с преподавателями вуза, экскурсии для ребят станут хорошим заделом на будущее", - подчеркнула Алеся Корсак.-0-