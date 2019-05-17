Школе №46 Витебска присвоят имя маршала Ивана Баграмяна

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Средней школе №46 Витебска присвоят имя дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна, который будучи командующим 1-го Прибалтийского фронта освобождал Беларусь, в том числе многие населенные пункты Витебской области. Об этом сообщил журналистам председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев на заседании областного оргкомитета по вопросам подготовки и проведения празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа по присвоению имени советского полководца витебской школе идет совместно с посольством Армении в Беларуси и Фондом развития и поддержки арменоведческих исследований "АНИВ". "В рамках празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков средней школе №46 Витебска будет присвоено имя маршала Ивана Баграмяна. Мы ждем на торжественное мероприятие внука и внучку полководца", - отметил Владимир Терентьев. Он подчеркнул, что в будущем в учебном заведении может появиться экспозиция о Баграмяне, а затем и музей.

В мае 2018 года открыли памятник-бюст дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна в Городке.

Сегодня в Витебске прошло заседание областного оргкомитета по вопросам подготовки и проведения празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Во время него специалисты обсудили помощь ветеранам и подготовку к важной дате.

В Витебской области на начало мая проживали 820 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 3 837 человек, пострадавших от последствий войны. В регионе на учете состоит 1 488 воинских захоронений.-0-