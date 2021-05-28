Школьники Глубокского, Докшицкого и Ушачского районов продемонстрируют "Олимпийский талант"

28 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся из Глубокского, Докшицкого и Ушачского районов сегодня примут участие в проекте для одаренных детей "Олимпийский талант", сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Юность-Ушачи" пройдут межрайонные соревнования второго этапа республиканского экспериментального проекта по отбору одаренных детей. Он призван усовершенствовать существующую систему отбора юных дарований в различных видах спорта и выявления талантливых детей.

В соревнованиях примут участие 72 учащихся учреждений образования Глубокского, Докшицкого и Ушачского районов. Возраст ребят - 9-10 лет. Они уже прошли первый этап проекта и были выбраны специалистами Научно-технологического парка БНТУ "Политехник" для прохождения углубленного тестирования. Результаты данного тестирования будут проанализированы организаторами "Олимпийского таланта". Затем будут отобраны школьники для участия в третьем этапе.

Организаторы проекта - Президентский спортивный клуб, Министерство образования, Министерство спорта и туризма и научно-производственное общество с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП".-0-