Школьники и студенты представят свое видение медиации на фестивале в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свое видение медиации представят 200 школьников и студентов из Беларуси и России на II Международном фестивале "Медиация будущего" в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Фестиваль носит социальный характер и направлен на развитие медиации в образовательной сфере. Как отметили организаторы, применение этого института позволяет своевременно разрешать конфликты среди учащихся, служит профилактикой правонарушений, создает мирную образовательную среду.

Спикерами будут сами школьники и учащиеся, которые представят видение школьной медиации, пользу ее применения, эффективные методы выявления проблемных ситуаций и пути разрешения конфликтов. На взрослой секции выступят специалисты с огромным опытом практической медиации, представители образовательной среды Беларуси. Для участников конференции подготовлены увлекательные тематические конкурсы и квест. Завершится фестиваль посадкой ивы - символа форума.

Мероприятие организовано центром "Медиация и право", Белорусским республиканским союзом юристов при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

По инициативе центра в 2015-2017 учебных годах стартовал школьный проект "Учимся понимать друг друга". Поддержку оказали комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета и Минский городской институт развития образования. В 11 учреждениях образования столицы были внедрены школьные службы медиации, которые позволяют поссорившимся сторонам (преподаватель - ученик, ученик - ученик) разрешать сложные конфликты, самим находя пути к исправлению ситуаций. Таким образом разрешено около 100 конфликтов, треть из них с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.-0-