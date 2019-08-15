Школьники из 10 стран приедут в Минск на турнир юных естествоиспытателей

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Международный турнир юных естествоиспытателей (IYNT) пройдет 19-23 августа в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В турнире примет участие 21 команда школьников 12-16 лет из Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Китая, Новой Зеландии, России, Румынии, Хорватии и Швейцарии. "Беларусь представят учащиеся Лицея БГУ, Минского государственного областного лицея и столичной гимназии №27", - отметили в пресс-службе.

Школьникам предстоит решать сложные задачи по физике, химии, биологии и смежным дисциплинам. Ребят ожидают также научные дискуссии. "Например, юным ученым нужно будет предложить способы звукоизоляции комнат, выяснить, как соль воздействует на плодородие почв, назвать факторы, влияющие на видимый размер Луны, предсказать максимальные высоты гор на различных небесных телах", - рассказали в пресс-службе Белгосуниверситета.

Кроме того, на IYNT пройдет экспериментальный тур. Школьники получат задания и оборудование, на котором в течение часа поставят эксперимент и решат соответствующую задачу. Все испытания будут выполняться на английском языке.

Оценит работы и выступления команд экспертная комиссия. В нее войдут преподаватели из вузов стран-участниц, а также сотрудники Национальной академии наук Беларуси. Мероприятие состоится при поддержке фонда "Наука вокруг нас".

Международный турнир юных естествоиспытателей проводится с 2013 года. Он направлен на решение междисциплинарных проблем в области естественных наук, развитие критического мышления, навыков командной исследовательской работы. В прошлом году состязание проводилось в Тбилиси (Грузия).-0-