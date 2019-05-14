Школьники из 3 стран посоревнуются за награды турнира по интеллектуальным играм "Фавор" в Гомеле

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый международный турнир по интеллектуальным играм среди школьников на христианскую тематику "Фавор" пройдет в Гомеле с 14 по 17 мая, сообщили БЕЛТА в Гомельском государственном областном Дворце творчества детей и молодежи.

Нынешний турнир станет уже шестым по счету. Он объединит юных интеллектуалов из Беларуси, России и Украины.

В течение четырех дней команды будут бороться за награды турнира во Дворце творчества детей и молодежи. Им предстоит продемонстрировать свои знания в медиаигре "Большой экран", играх "7х7 для эрудитов", "Что? Где? Когда?", "Мозговой штурм" и других состязаниях.

Ребят также ожидает экскурсионная программа по достопримечательностям Гомельской области. Планируется, что юные интеллектуалы заложат аллею дружбы.

Организуют турнир Гомельская епархия, главное управление образования облисполкома, областной Дворец творчества детей и молодежи. Мероприятие нацелено на содействие духовному, нравственному и интеллектуальному развитию школьников, расширение их знаний в области христианской культуры.-0-