Школьники из 5 стран встретятся на чемпионате Европы по интеллектуальным играм в Гомеле

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XIII Чемпионат Европы среди школьников по игре "Что? Где? Когда?" и XVI Кубок Европы по интеллектуальным играм пройдут с 10 по 12 мая в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном областном Дворце творчества детей и молодежи.

Интеллектуальные состязания объединят 40 команд из Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии. В течение трех дней ребята будут бороться за медали в четырех играх. Самая главная из них - "Что? Где? Когда?", самая зрелищная - "Брейн-ринг". В программе также медиаигра "Большой экран" и спортивная "Своя игра".

Соревнования будут проходить на двух площадках - во Дворце творчества детей и молодежи и областном общественно-культурном центре.

Чемпионат Европы по интеллектуальным играм имеет богатую историю и традиции. Первый экспериментальный Кубок Европы по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников Гомель принимал в 2004 году. Тогда за победу боролись полтора десятка команд из Беларуси, России и Украины. С тех пор адрес проведения и организатор остался неизменным - областной Дворец творчества. С 2007 года турнир проводится под эгидой Международной ассоциации клубов интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" и имеет статус чемпионата Европы по интеллектуальным играм среди школьников.

Координатором мероприятия является известный белорусский знаток клуба "Что? Где? Когда?", руководитель клуба интеллектуальных игр "Белая рысь" Леонид Климович. Чемпионат проводится при поддержке главного управления образования и главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-