Школьники Ижевска будут нести вахту Памяти на Посту №1 в Брестской крепости

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на право принять участие в вахте Памяти на Посту №1 в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" объявят среди школьников российского Ижевска. Об этом во время встречи в Брестском горисполкоме сообщил заместитель главы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы школьники знали историю Брестской крепости. Наши ребята приезжают сюда, но мы хотим расширить эту работу, достигли определенных договоренностей с Брестским горисполкомом. Объявим конкурс среди учреждений образования, выберем лучших из лучших, которым дадим возможности быть в этом святом месте в карауле на Посту №1. Приезд первой группы планируем к 22 июня, чтобы ребята приняли участие в памятных мероприятиях. Уверен, для них будет большая мотивация", - сказал Дмитрий Чистяков. Конкурс планируется сделать ежегодным.

Вице-мэр Ижевска добавил, что учащимся будет интересна не только история Брестской крепости, но и в целом города с тысячелетней историей. "У нас много идей для взаимовыгодного сотрудничества. Хотим наладить обмен опытом в сфере образования, провести совместную олимпиаду среди школьников Бреста и Ижевска, определяемся с темой. Еще одно направление - культура. Нам есть что показать друг другу", - уверен Дмитрий Чистяков.

Брест и Ижевск подписали соглашение о побратимстве в ноябре 2016 года. За это время белорусский и российский города значительно увеличили товарооборот. Также стороны активно развивают отношения в других сферах, представляющих взаимный интерес.

У Бреста насчитывается 34 побратима из 15 стран, из них 13 российских городов.-0-