Школьники Минской области проявят финансовую грамотность на олимпиаде 20 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования пройдет 20 ноября на базе Минского областного института развития образования, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие проводится по совместной инициативе Национального банка и Министерства образования. "В этом году в первом этапе олимпиады участвовали более 4 тыс. учащихся столичного региона из 378 учреждений образования. Во втором этапе финансовые знания продемонстрировали 558 школьников. Наконец, на третьем, областном этапе мы ждем 70 ребят - победителей районных этапов. С ними приедут и 30 педагогов", - рассказали специалисты.

Ребятам предстоит пройти тестирование и ответить на вопрос открытого типа. При этом участники смогут не только проявить свои знания в области финансовой грамотности, но и высказать собственную точку зрения, обосновать выводы.

Победителей областного этапа олимпиады наградят дипломами и памятными подарками. Ребята представят Минскую область на заключительном этапе республиканской олимпиады, который пройдет 18 декабря в Национальном банке.

К слову, в прошлом году ученик 10-го класса средней школы №2 Смолевичей Иван Шеремет завоевал диплом II степени на заключительном этапе республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Юношу подготовила учитель истории и обществоведения Светлана Слиженкова.-0-