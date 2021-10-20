Школьники Сенненского и Лиозненского районов впервые сразятся онлайн в квест-батле

20 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В первом межрайонном квест-батле между школьниками Сенненского и Лиозненского районов, который пройдет 21 октября в онлайн-режиме, примут участие по 2 команды интеллектуалов от каждого региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь Сенненского райкома БРСМ Валерий Коваль.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки школьники Сенненского и Лиозненского районов не остаются без увлекательных мероприятий и благодаря инициативе райкома БРСМ осваивают виртуальное пространство. На площадке мессенджера Discord четыре команды сразятся в интеллектуальном батле, посвященном Году народного единства. Ребятам предстоит ответить на 20 вопросов на исторические темы и из области основных учебных предметов. Команды будут состоять из трех человек в возрасте от 14 до 18 лет.

"Для пилотного квест-батла мы выбрали достаточно легкие вопросы, большая часть из них будет на логику, догадку и юмор. Но четыре вопроса, скажем так, со звездочкой, покажут настоящую эрудицию участников, их наблюдательность и цепкую память. Квест будет проходить в два этапа, на которых школьникам нужно будет дать ответы на 10 вопросов в каждом. Также в аккаунте нашего райкома БРСМ в Instagram мы будем вести прямую трансляцию батла, чтобы любой желающий в режиме реального времени смог участвовать в игре и присылать свои ответы на вопросы в директ. Самого активного и интеллектуального из них мы отметим специальным призом", - рассказал Валерий Коваль.

Он добавил, что в планах у райкома БРСМ в ближайшем будущем расширить аудиторию участников. Уже есть договоренность об этом с другим райкомами, так что, вероятнее всего в ноябре, школьники Сенненщины выйдут на интеллектуальную онлайн-битву со своими сверстниками из близлежащих районов. Новаторским проектом, по словам Валерия Коваля, заинтересовался и обком БРСМ. После проведения пилотного квест-батла опыт двух районов могут распространить на всю Витебскую область, а также общей командой бросить вызов другим областям.-0-