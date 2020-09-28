Школьники столицы получат новые возможности для творчества во внеурочное время

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил выработать решения, которые дадут школьникам столицы дополнительные возможности для занятия творчеством во внеурочное время, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Поручения адресованы комитету по образованию и управлению культуры Мингорисполкома. Специалистам необходимо проанализировать загрузку творческих учреждений образования, кружков и клубов и выработать решения, которые помогут охватить дополнительными занятиями больше столичных учащихся.

После анализа предстоит определить самые востребованные направления и обеспечить более широкое вовлечение школьников в такие занятия.-0-