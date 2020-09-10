Школьники, студенты и преподаватели обсудят в Минске роль медиации в различных сферах

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз юристов и центр "Медиация и право" 1 октября проведут дискуссионную панель о роли медиации и медиатора в правовой, образовательной, социальной, экологической сферах, сообщили БЕЛТА в Исполнительной дирекции Союза юристов.

Дискуссия - часть проекта "Совершенствование восстановительных практик в отношении подростков, находящихся в контакте или в конфликте с законом", который реализуется при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Участники обсудят применение медиации как альтернативного способа разрешения споров, конфликтов в различных сферах, роль медиатора, а также тенденции и перспективы развития этого института.

Докладчиками могут выступить школьники, студенты, магистранты, аспиранты, а также профессорско-преподавательский состав. По итогам дискуссионной панели будет издан электронный сборник тезисов докладов.

Желающим поучаствовать в дискуссионной панели необходимо направить заявку до 14 сентября на электронную почту info@union.by. Тезисы вне зависимости от формы участия направляются до 23 сентября.-0-