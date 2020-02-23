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23 февраля 2020, 14:43

Школьники трех областей Беларуси проведут сортоиспытательный луковый эксперимент

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сортоиспытательный эксперимент по выращиванию лука из семян запускается в 28 сельских школах Витебской, Гомельской и Минской областей, сообщили БЕЛТА в ОО "Белорусский зеленый крест".

Сортоиспытательный луковый эксперимент пройдет с февраля по сентябрь текущего года, для этого в последние недели февраля команда проекта "Школьный сад" подготовила и разослала комплект семян и методических материалов по школам-участницам.

Лук - одна из популярных и востребованных культур, выращиваемых в Беларуси. Традиционно его садят через севок, но он также прекрасно растет из семян. Как отметил кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом холодостойких культур РУП "Институт овощеводства" Николай Купреенко, лук из семян выращивать проще и экономически выгоднее: не надо растить севок, а затем его хранить. К тому же, стоимость семян лука значительно ниже, чем севка, а высевать семена можно как ранней весной, так и под зиму.

Перед участниками эксперимента ставится 4 задачи: провести сравнительное изучение четырех голландских и двух белорусских сортов, апробировать рассадный и безрассадный способы выращивания лука, выявить наиболее урожайные и перспективные для разных регионов сорта, освоить технологию выращивания лука семенами.

Для проведения эксперимента будут использованы голландские сорта лука от одного из ведущих мировых производителей семян и белорусские сорта от республиканского унитарного предприятия "Институт овощеводства".

На протяжении эксперимента его участники будут получать консультации специалистов-агротехников. Также все команды будут фиксировать результаты опыта в своих дневниках в соответствии с разработанной методической схемой. Таким образом школьники познакомятся с новыми видами и сортами сельхозкультур, освоят эффективные и безопасные агротехнологии, смогут приобрести трудовые и предпринимательские навыки.

Сортоиспытательный эксперимент инициирован по проекту "EU4Youth: "Школьный сад" для развития сельскохозяйственного предпринимательства", финансируемому Европейским союзом. Он проводится под научным руководством УО "Гомельский государственный областной эколого-биологический центр детей и молодежи", РУП "Институт овощеводства" и РУП "Институт защиты растений" НАН Беларуси.

Проект "EU4Youth: "Школьный сад" для развития сельскохозяйственного предпринимательства" призван способствовать расширению возможностей для трудоустройства молодых людей в сельских регионах, их активному участию в жизни общества и экономике через развитие современных навыков и способностей.-0-

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