Школьники Витебской области написали письма ветеранам региона

29 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области ученики пяти школ мира и еще учреждений образования, претендующих на получение этого звания, включились в акцию "Письмо ветерану", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областного отделения Белорусского фонда мира Татьяна Туманова.

Поздравительные открытки от общественной организации, а также письма со словами благодарности и глубокой признательности от школьников по почте в ближайшие дни получат все ветераны, проживающие в области. На сегодняшний день это более 600 человек.

Больше всего писем участникам войны написали юные миротворцы из средней школы №28 Октябрьского района Витебска. "По сравнению с другими регионами области в районе, к которому мы относимся, проживает наибольшее количество ветеранов войны - 120 человек. К сожалению, мы пока не можем лично поблагодарить их за Победу, пригласить на праздничные мероприятия в школу. Поэтому приняли решение поздравить наших героев с помощью почты", - рассказала директор школы Елена Матвеева.

По ее словам, поблагодарить ветеранов предложили всем учащимся с 1 по 11 классы, а также их родителям, родственникам, педагогам. Инициативу поддержали многие: написано более 300 писем. Все они будут вложены в конверты, предоставленные областным отделением Белорусского фонда мира. "Патриотический эффект акции огромный - письма ветеранам писали целыми семьями, дети украшали тексты рисунками, аппликациями. Даже стихи сочиняли. Лучшие из них будут опубликованы в ежемесячной школьной газете "Миротворец".

Сегодня в школе состоится финальная часть районной акции "Письмо ветерану". Ребята завершат комплектование писем для ветеранов и участников войны района, прочитают лучшие послания. Также состоится мини-выставка лучших детских писем.

К Дню Победы объединение готовит для участников войны целый ряд мероприятий, связанных с оказанием поддержки и поздравлением с Днем Победы. В рамках бессрочных программ "Память", "Забота и милосердие" Белорусский фонд мира оказывает всестороннюю поддержку и проявляет заботу об этой категории граждан, добавила Татьяна Туманова.-0-

Фото предоставлено областным отделением Белорусского фонда мира