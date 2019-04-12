Школьников Бреста приглашают к участию в палаточном лагере в музее-заповеднике в Бородино

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Школьников Бреста приглашают принять участие в военно-историческом палаточном лагере "Бородино" в России. Об этом шла речь сегодня на встрече в Брестском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"От руководства Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, который курирует военно-исторический лагерь "Бородино", есть предложение белорусской стороне о направлении туда двадцати детей. Смена в палаточном лагере длится 14 дней, приглашаются дети от 12 до 16 лет", - сказал генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин. Он добавил, что лагерь отдыха и оздоровления специализируется на патриотическом воспитании подростков, изучении военной истории и воинских традиций Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.

"Нам интересно это предложение. Там апробирована форма, которую мы планируем применить у себя. Хотим изучить, как эта работа налажена в Бородино, чтобы подобный лагерь организовать в Бресте", - отметил председатель горисполкома Александр Рогачук. Не исключено, что поездкой в палаточный лагерь в Россию могут быть награждены победители городского смотра-конкурса строя и песни среди учащихся военно-патриотических и кадетских классов. Соревнования пройдут 14 апреля по инициативе городской организации ветеранов войны в Афганистане.

Участниками встречи в горисполкоме стали также представители дипломатического корпуса Финляндии. Мэр Бреста подчеркнул, что город хотел бы наладить системное взаимодействие с финской стороной. Страна известна своим новаторством в образовании, ее опыт очень интересен. В качестве пилотной площадки для сотрудничества предложена гимназия №5 с лингвистическим уклоном.

"Это первый мой визит в Брест. Интересный город, побывали в Брестской крепости, посетили несколько компаний. Хорошая дискуссия получилась с мэром. Нужно искать точки соприкосновения, обмениваться контактами, чтобы наладить тесное сотрудничество в образовательной сфере. Первый шаг в этом направлении уже сделан", - сказал посол Финляндии в Литве и по совместительству в Беларуси Кристер Микельссон.

Зарубежные делегации принимают участие в IV Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест 2019", который проходит в областном центре 11-12 апреля.-0-