Школьников Могилевской области в игровой форме обучают основам безопасного поведения

22 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевской области школьников обучают правилам ЗОЖ и основам безопасного поведения через игры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

В течение лета в регионе проходит масштабная профилактическая акция "Жизнь прекрасна! Думай! Береги себя!". Мероприятия проекта направлены на формирование у несовершеннолетних ценностей жизни, пропаганду безопасного и ответственного поведения, развитие умений распознавать рискованные ситуации, выработку мотивации к сохранению здоровья. Они проводятся в начале каждой смены в лагерях и санаториях, по вторникам и пятницам - в учреждениях общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи.

"Летом наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому способствует погода, летние поездки и любопытство, наличие свободного времени, - подчеркнули собеседники. Поэтому главная обязанность взрослых в этот период - сохранение жизни и здоровья детей. Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. А значит - важно не только оберегать ребят от опасностей, но и формировать представления о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни, прививать специальные навыки".

Мероприятия, включающие игры, спортивные состязания, викторины, беседы, тесты, просмотр роликов и мультфильмов, раздачу тематического материала, художественное творчество, обычно рассчитаны на день и условно делятся на три этапа. Вначале воспитатели и педагоги обучают старших подростков основным правилам безопасной жизнедеятельности и способам донесения полученной информации. Те в свою очередь работают с остальными детьми. Завершающим аккордом становится флешмоб.

Символом акции выбрана эмблема в виде солнца. Во время мероприятий ее крепят всем участникам, на стендах, в столовых и др. "Желтый цвет ассоциируется с теплом, радостью и оптимизмом. Яркий и жизнерадостный, он является воплощением энергии, движения и позитива. Это особый ресурс, который способствует принятию ребенком жизненно важных ценностей и установок", - отметили в главном управлении по образованию.-0-