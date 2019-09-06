Школьница из Витебской области стала призером Всероссийского поэтического конкурса им.А.Дементьева

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьница из Витебской области стала призером Всероссийского поэтического конкурса "Поэзия Победы" имени Андрея Дементьева. Награждение финалистов конкурса состоится 7 сентября в московском Музее Победы, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Десятилетняя жительница города Барань Витебской области Влада Дударева заняла второе место со стихотворением "Наш герой". Всего же стихотворения о событиях и героях Великой Отечественной войны на конкурс прислали около 300 участников из России, Беларуси и Украины.

В торжественной церемонии награждения призеров примут участие вдова поэта Анна Пугач и председатель жюри известный поэт-песенник Александр Шаганов.

Конкурс "Поэзия Победы", посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, учрежден Музеем Победы и носит имя Андрея Дементьева. Поэт возглавлял жюри конкурса. В этом году проект стартовал в Международный день поэзии, 21 марта. В нем принимали участие ученики средней и старшей школы в двух возрастных категориях: от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет, а также молодежь от 18 до 25 лет.-0-