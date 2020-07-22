Школьные базары начали работать в универмагах Минска, городской ярмарки не будет

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьные базары начали работать в универмагах Минска, от общегородской ярмарки торговля решила отказаться, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Ежегодная практика торговых мероприятий к учебному году показала, что в универмагах продажи больше, чем на ярмарках. Покупатель предпочитает комфортные условия. Поэтому общегородскую школьную ярмарку у Дворца спорта в этом году решили не проводить. По словам начальника отдела развития торговли Жанны Зоткиной, это позволяет не зависеть от погоды, в магазине ассортимент и размерный ряд шире, чем при выездной торговле, работает кондиционер, достаточно примерочных кабинок.

Торговля вне ярмарок не означает отсутствия распродаж, акций и скидок, рассрочек платежа. Так, 22 и 29 июля школьный базар организован в ЦУМе со скидками до 50% на соответствующий ассортимент товаров, где можно полностью собрать ребенка в школу. Примерная сумма затрат на стандартный набор, включающий комплект одежды делового стиля, ранец-сумку, обувь и школьные принадлежности, рассчитана по оценкам самих предприятий торговли. Родители ученика младших классов потратят примерно Br221-762, старшеклассника - Br292-879.

Следить за анонсами школьных базаров можно на сайте ГУПР и на страницах самих предприятий. Речь о четырех универмагах: ГУМ, ЦУМ, торговый дом "На Немиге" и "Беларусь", а также о сети унитарного предприятия "Кiрмаш".

Что касается ассортимента, то он еще будет увеличиваться. Жанна Зоткина отметила большое разнообразие цветов и фасонов одежды делового стиля (комплектов и отдельных вещей), которые можно найти в продаже уже сейчас. Более 230 моделей для девочек и более 210 для мальчиков. Плюс еще около 75 моделей трикотажных изделий, которые дополнят костюмные вещи, и примерно такой же ассортимент детской обуви.-0-