31 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Школьные базары в Могилеве начнут работу 1 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления торговли и услуг Могилевского горисполкома Владимир Казусев.

"Школьные базары в Могилеве стартуют 1 августа. В областном центре их будет три. Самый крупный из них разместится на проспекте Пушкинском на площадке у городских аттракционов. Два других будут работать на площадках у ТРЦ "Атриум" и у ТЦ "Арбат" на проспекте Пушкинском", - отметил Владимир Казусев.

На школьных базарах в широком ассортименте будут представлены канцелярские товары, учебная литература, одежда, обувь, рюкзаки и многое другое. В торговле примут участие представители белорусских брендов, индивидуальные предприниматели.

Продлится работа школьных базаров до 31 августа.-0-