Школьные ярмарки пройдут в Минске 17 и 18 августа

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные ярмарки "Пора в школу!" будут организованы в Минске 17 и 18 августа в районе Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Одновременно оба дня с 10.00 до 18.00 на данной площадке по просп. Победителей,4 развернется и 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров. Таким образом у покупателей будет большой выбор товаров к школе: стильная, привлекательная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др.

Программтакже предполагает демонстрацию моделей одежды делового стиля для школьников, обуви, галантереи и включает культурно-развлекательную составляющую.

Организаторы ведут прием заявок от предприятий-изготовителей и продавцов товаров белорусского производства, от детских развивающих школ. Условие участия в стоковой ярмарке - предоставление скидок на отечественные изделия.-0-