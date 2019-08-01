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Школьные ярмарки пройдут в Минске 17 и 18 августа

Регионы 01.08.2019 | 08:38
Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные ярмарки "Пора в школу!" будут организованы в Минске 17 и 18 августа в районе Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Одновременно оба дня с 10.00 до 18.00 на данной площадке по просп. Победителей,4 развернется и 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров. Таким образом у покупателей будет большой выбор товаров к школе: стильная, привлекательная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др.

Программтакже предполагает демонстрацию моделей одежды делового стиля для школьников, обуви, галантереи и включает культурно-развлекательную составляющую.

Организаторы ведут прием заявок от предприятий-изготовителей и продавцов товаров белорусского производства, от детских развивающих школ. Условие участия в стоковой ярмарке - предоставление скидок на отечественные изделия.-0-

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Теги
Минск, торговля, школы, ярмарка
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