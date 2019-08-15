Школьный автопарк Могилевской области пополнят 24 автобуса

15 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области запланировано приобретение 24 школьных автобусов для обновления парка, обеспечения безопасного и бесперебойного подвоза обучающихся в сельской местности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

Уже заключены 17 договоров на приобретение транспортных средств, 10 автобусов пришли и распределены по районам, по остальным проводятся закупки. Планируется, что в сентябре вся техника начнет работать.

В подвозе детей, проживающих в сельской местности региона, задействовано 225 школьных автобусов. "Однако необходимость обновления парка транспортных средств появляется ежегодно. Его пополнение и обновление позволяет всем детям, в том числе живущим в отдаленных уголках региона, оперативно и без проблем добираться до образовательных учреждений. У школьников расширяются возможности участия в различных мероприятиях, экскурсиях и соревнованиях. К тому же это позволяет улучшить качество, обеспечить безопасность и комфорт перевозок", - отметили в облисполкоме.

Кроме того, во время подготовки к новому учебному году будут приобретены 12 единиц изотермического транспорта для оптимизации подвоза продуктов питания до учреждений образования в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Уже закуплена половина такого транспорта.-0-