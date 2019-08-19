Школьный автопарк в Гомельской области пополнится 20 автобусами

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Парк школьных автобусов в Гомельской области к новому учебному году пополнят 20 единиц транспорта, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

Для подвоза учеников в области будет задействовано 269 автобусов. "Автобусный парк будет обновлен в этом году на 20 транспортных единиц. На эти цели из бюджета выделено почти Br1,5 млн", - пояснил Сергей Порошин. Он отметил, что 12 автобусов уже приобретены, по другим проводятся процедуры закупки.

Также начальник главного управления образования рассказал, что во всех районах области созданы комиссии по приемке 1166 учреждений образования к новому учебному году. По данным на 16 августа, паспорта готовности получило уже 1081 учреждение, или 93%.

По словам Сергей Порошина, в подготовительных работах к новому учебному году задействованы как бюджетные, так и внебюджетные средства и спонсорская помощь. "Капитальный ремонт выполнен на 51 объекте, на 32 ремонтные работы завершаются", - сказал он. Для организации питания детей отремонтированы пищеблоки и овощехранилища, закуплено технологическое и холодильное оборудование. Для обеспечения безопасных условий обучения во всех учреждениях, находящихся в зоне реагирования Департамента охраны, установлены тревожные кнопки.

Также было озвучено, что в этом году в область прибыли 843 молодых специалиста. Все вакансии в учреждениях образования на начало учебного года будут закрыты, заверил докладчик. Он напомнил, что в регионе продолжается акция "Соберем портфель первокласснику", к которой подключились предприятия, организации, службы и ведомства.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил до конца недели завершить мониторинг безопасных условий вблизи учреждений образования. На контроле - и освещение участков у школ и детских садов, и обновление соответствующей дорожной разметки, искусственных неровностей.-0-