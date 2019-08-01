Школьный базар открывается в Бресте 1 августа

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня начинает работу ярмарка "Школьный базар - 2019", сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг "Торговый сервис и потребительский рынок" Мария Гоменюк.

Ярмарка пропишется по 31 августа на участке ул. Куйбышева, ограниченной ул. Мицкевича и ул. Пушкинская. Вдоль Центрального рынка уже установлены домики-павильоны, в которых различные товары школьного ассортимента покупателям предложат около 30 субъектов хозяйствования - индивидуальные предприниматели, частные унитарные предприятия. Своей продукцией также будут торговать ОАО "Берестейский пекарь", "Брестское мороженое".

Еще более масштабный школьный базар развернется с 3 августа по 1 сентября в микрорайоне Восток по ул. Московская, вблизи рынка ЗАО "Юнифуд". Ожидается, что по выходным здесь будет работать до 40 торговых точек. В ярмарках примут участие оптовые организации и производители товаров: ОАО "Бресткнига", РУП "Брестоблсоюзпечать", ОАО "Бресттекстильторг", "Полесье", "8 Марта", "Свитанок", "Галантэя", ООО "Паперки", УП "БВТМ-маркет", другие предприятия.

Активные продажи товаров для учащихся стартуют в эти дни во всех районах Брестской области. Как сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома, в Барановичах сегодня открывается школьный базар на рынке "Универсальный", а с 15 августа - у кинотеатра "Октябрь". В Пинске такая ярмарка развернется с 9 августа у городского центра культуры и творчества, а через неделю - по ул. Днепровской флотилии, на территории, прилегающей к магазину "Товары для женщин". Ежедневная выездная торговля детской и школьной одеждой, обувью, ранцами, канцелярскими и другими товарами будет проходить с 1 августа по 7 сентября по ул. Дзержинского, 93 в Кобрине.

В целом торговые организации региона планируют организовать более 100 школьных базаров и свыше 120 выставок-продаж и расширенных продаж, в том числе с демонстрацией товаров. Примерно полтора десятка школьных ярмарок будут работать ежедневно, остальные - по субботам и воскресеньям. Планируется проведение различных акций социальной направленности - продажа товаров в рассрочку, предоставление скидок, применение минимальных торговых надбавок.-0-