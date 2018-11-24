Школу, детсад и больницу планируется открыть в Островце до 2021 года

Сергей Румас во время рабочей поездки в Гродненскую область

24 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Новую школу, детский сад и больницу планируется открыть в Островце до 2021 года. Об этом шла речь сегодня во время рабочей поездки премьер-министра Сергея Румаса в Гродненскую область, где ему доложили о ходе строительства Белорусской АЭС и развитии Островецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

В ближайшие два года в эксплуатацию хотят ввести школу на 720 учащихся, детский сад на 150 мест, больничный комплекс на 370 коек, торговый центр и другие объекты.

С начала строительства атомной станции сданы в эксплуатацию 46 жилых домов на 2737 квартир. Обновилась инфраструктура: построили детские сады, школу, почтовое отделение, магазины и кафе, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.-0-