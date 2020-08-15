Школы и гимназии Гомельской области будут готовы к учебному году к 20 августа

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Школы, лицеи и гимназии Гомельской области будут готовы к новому учебному году к 20 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

В Гомельской области функционирует 1171 учреждение образования. Более 86% из них получили документы готовности к учебному году, в том числе 94% школ. Приемка всех учреждений будет завершена к 20 августа.

1 сентября впервые примет ребят новая школа в микрорайоне № 21 Гомеля. После реконструкции откроется Литвиновичская средняя школа в Кормянском районе.

На подготовку классов, инженерных систем, пищеблоков и прилегающей территории в бюджете предусмотрено Br21,76 млн. Основная часть Br19,8 млн направлена на ремонт. Предусмотрена также статья расходов на приобретение компьютеров, современного учебного оборудования.

На обновление столовых и буфетов в учреждениях направлено свыше Br480 тыс., более Br139,43 тыс. из них - внебюджетные средства и спонсорская помощь. Более Br247 тыс. пошло на закупку технологического и холодильного оборудования для пищеблоков.

Подвозить детей будут более 240 автобусов. В 2020 году запланировано приобрести 15 единиц транспорта, в том числе две - специального назначения с подъемниками для детей-инвалидов. Приобретено 12 автобусов, еще по трем проводятся процедуры закупки. На эти цели выделено Br1,46 млн из областного бюджета, а также субвенции, направляемые на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Значительное внимание уделено безопасности детей. Сотрудники ГАИ УВД Гомельского облисполкома обследовали улично-дорожную сеть вблизи учреждений образования. Совершенствуются дорожные условия на пути детей в школы.

Во всех учреждениях образования, расположенных в зонах реагирования подразделений охраны областного управления Департамента охраны МВД, установлены ручные системы тревожной сигнализации. Поэтапно устанавливают системы видеонаблюдения.

1 сентября за парты сядут 17 262 первоклассника, что на 650 человек больше, чем в 2019 году.-0-