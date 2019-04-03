Шкловский райсовет утвердил в должности председателя райисполкома Александра Титка

3 апреля, Шклов /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На сессии Шкловского районного Совета депутатов сегодня единогласно утверждена в должности председателя районного исполнительного комитета кандидатура Александра Титка. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручил ему соответствующее удостоверение, передает корреспондент БЕЛТА.
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