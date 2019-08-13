Шквалистый ветер оставил без света 39 населенных пунктов Гомельского района

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по территории Гомельской области прошел грозовой фронт, он сопровождался ливнями и ветром, порывы которого достигали 15-25 м/с. Из-за непогоды в Гомельском районе нарушено электроснабжение в 39 населенных пунктах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Ветром были повалены деревья, в том числе на линии электропередач. В трех из пострадавших населенных пунктов в Гомельском районе электроснабжение уже налажено. В настоящее время над ликвидацией последствий прохождения грозового фронта работают 11 аварийных бригад районных электрических сетей.

Также из-за непогоды отключены 13 молочно-товарных ферм, 8 канализационно-насосных станций, 237 трансформаторных подстанций.

Для подачи электроэнергии на фермы направлены генераторы МЧС и РЭС.

Кратковременное отключение было и в Лоевском районе, восстановительные работы идут в девяти населенных пунктах.-0-