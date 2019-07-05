Шлагбаум преткновения, или Можно ли ограничить въезд посторонних в свой двор

При нынешнем росте автомобилизации Минска проблема стихийных парковок во дворах, особенно в районах старой застройки, обостряется. Пока часть жильцов негодует, что машины заполонили территорию у домов, вредят зеленым насаждениям, загрязняют воздух и угрожают безопасности детей, другая часть сетует на то, что их законные места для стоянки занимают чужаки. И те, и другие сходятся во мнении: надо что-то делать. Если договориться получается (собственники проголосовали за установку шлагбаума), первый шаг на пути к порядку во дворе сделан. Вот только оказывается, что дальнейший путь тернист.

Заложниками именно такой ситуации оказались жильцы домов №11 и №13 по улице Романовская Слобода, которые обратились в БЕЛТА с вопросом: неужели шлагбаум для них - тупиковая тема?

"Большинство машин, что вы видите, не наши", - подчеркнул лидер инициативной группы Александр Рулькевич, показывая на заполненные транспортными средствами площадки и обочины. Возможно, жильцы бы еще смирились с тем, что работники близлежащих организаций ставят свои авто во дворе на день: к вечеру они уедут, а жители домов, наоборот, вернутся и займут освободившиеся места. Однако и после 19.00 чужаков меньше не становится.

"Я здесь живу лет пять, но знаю, что идея витала уже давно, - отметил Александр Рулькевич. - Год назад вдвоем с Андреем Байбусом, еще одним участником нашей инициативной группы, обошли два дома поквартирно и собрали на утреннее собрание примерно 70% собственников. Все они проголосовали за установку шлагбаума. Разумеется, с оплатой его обслуживания. Была и представительница из ЖКХ Московского района, поскольку собрание проводилось по ее настоянию. Она рассказала, с кем и какие договоры заключить. Я со всеми договорился, но ее телефон был недоступен. Через две недели я узнал, что она покинула свой пост. На том все и закончилось".

Самое обидное в ситуации на Романовской Слободе то, что двор победил в конкурсе и получил шлагбаум в подарок. Инициативная группа смогла даже договориться на обслуживание этого устройства другой компанией, у которой все схвачено (обеспечивается свободный доступ скорой помощи, пожарных, милиции и мусоровозов, как того требовала администрация района). Но и после этого в согласовании им отказали.

Эта ситуация заинтриговала компанию, подарившую шлагбаум.

"Мы работаем по формату B2B, то есть не имеем дел с конечным потребителем. Однако пару лет назад к нам все чаще стали обращаться дилеры, которые просили содействовать в решении вопросов по установке шлагбаумов. И мы решили попробовать самим протоптать дорожку. Провели конкурс среди проблемных дворов, в котором главным призом был шлагбаум, но с условием, что сами попробуем на примере этого двора урегулировать вопрос установки и потом расскажем нашим дилерам методику. Я знаю, что сейчас существуют организации, которые зарабатывают на этом - занимаются вопросами согласований под ключ. Из-за этого при цене шлагбаума Br2 тыс. стоимость установки вырастает до Br5-6 тыс. Вот только в случае Романовской Слободы вообще ничего не получилось: ни у нас, ни у организации, которая занимается вопросами монтажа, установки и согласований в том числе", - рассказал директор DEA System CIS, регионального представителя компании DEA System, Сергей Сахар.

Вопрос землевладения

Конкретное пояснение дал начальник управления по архитектуре и строительству администрации Московского района Владимир Касперович. "В обычной практике земельный участок должен быть предоставлен товариществу (с уплатой аренды) для обслуживания дома. Это дает право ограничивать въезд на свою территорию, - сказал он. - Но есть дома, у которых земельный участок выделен под отмостку. Грубо говоря, площадка, на которой стоит дом, плюс около метра отступа от него по всему периметру. В этом случае мы по закону не имеем право разрешить установку шлагбаума, потому что ущемляются права жильцов близлежащих домов. Ведь эта территория является городской - то есть общей".

Когда в сентябре 2016 года Мингорисполком разрешил установку шлагбаумов на дворовых территориях, земли которых относятся к городским, это несколько упростило процедуру. Балансодержатель здания (предприятие ЖКХ, товарищество собственников, ЖСПК) и даже простая инициативная группа после проведения общего собрания, на котором жильцы большинством голосов по формуле 50% + 1 соглашаются на установку шлагбаума, должны обращаться в администрацию района за получением согласования.

На практике отказов по таким обращениям было много. С начала действия решения Мингорисполкома разрешение на установку шлагбаума в Московском районе получили только 4 заявителя. И во всех случаях это были товарищества с землей. А в начале этого года решение Мингорисполкома, как поясняют представители администраций районов, и вовсе было приостановлено прокуратурой Минска.

"Некоторые товарищества, у которых земля выделена только под отмостку, обращаются с просьбой взять участок в аренду, чтобы иметь возможность в том числе ограничивать въезд во двор. Но с домами, которые находятся на обслуживании ЖКХ, все сложнее. Всем им земля для обслуживания выделяется под отмостку, а также закрепляется территория для уборки", - добавил Владимир Касперович.

Заниматься вопросами аренды коммунальные предприятия не хотят: у них на обслуживании слишком много домов. Даже при желании всех жильцов дома арендовать землю и поставить шлагбаум сами они не могут, а предприятие ЖКХ не станет выступать посредником.

"По этой причине мы и отказали жильцам домов по улице Романовская Слобода, - заключил Владимир Касперович. - Было еще одно заявление по жилкомплексу "Грушевский Посад", в их случае причиной отказа стало то, что проезд, на котором хотели установить ограничение, сквозной, то есть дорога через двор не тупиковая".

Мы поинтересовались ситуацией в других районах. В Заводском местная администрация в 2017 году удовлетворила 2 заявления на установку шлагбаума на землях общего пользования (городских), в 2018-м - 4. Как отметили в управлении по архитектуре и строительству, обращений было больше, но дать разрешение не всегда возможно. В каких-то случаях речь шла об установке шлагбаума на сквозном проезде. В других - могли возникнуть жалобы со стороны жильцов близлежащих домов.

Яркий пример - двор квартала возле "Ворот Минска" в Октябрьском районе. Об этом скандальном участке уже немало писали в СМИ. Несколько месяцев продолжались споры между участниками инициативной группы, которые потратили свои средства на проект, покупку оборудования и его установку, обслуживание, и теми, которые вложиться не захотели и в итоге не могли заехать во двор сами и пропустить своих знакомых. Как бы то ни было, администрация проект согласовала, сейчас два из въездов на территорию квартала (один - со стороны улицы Кирова, второй - с улицы Ульяновской) оборудованы шлагбаумами. Еще под тремя арками на земле установлены желтые столбики. Шестая арка (второй въезд с улицы Кирова) закрыт металлическими воротами. Главный эффект достигнут - хаотичной парковки во дворе не наблюдается.

"В этом случае проезд не считается сквозным, это двор, в котором много заездов. Решение было правомочным", - отметил заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома. По его словам, большую озабоченность вызывает ситуация в соседнем квартале возле вокзала, где тоже просят установить шлагбаум, но администрация не может принять такое решение. "На остальной территории района такой острой проблемы и ажиотажа нет, а возле вокзала постоянный поток транспорта. Недозагруженный паркинг ТРЦ Galileo платный. Когда люди уезжают на неделю или две, то не хотят платить и ищут, где поставить авто даром, вот и занимают места во дворах. Конечно, жильцов ситуация не устраивает - возникает необходимость шлагбаума", - пояснил Павел Тома.

В сложившихся условиях в наиболее выигрышном положении оказываются автовладельцы, которые приобретают жилье в новостройке: во многих современных домах установка шлагбаума уже заложена в проект. Есть шансы и у товариществ, в случае которых при строительстве дома была предусмотрена территория для его обслуживания, стоянки автомобилей. Однако процедура согласований, по рассказам некоторых председателей товариществ, которые сами урегулировали все вопросы, может занять около года. Есть еще аргументы, которые при активности противников шлагбаума перевешивают чашу весов при принятии решения администрацией. Это вопросы безопасности и здоровья людей.

Когда счет идет на секунды

Сергей Сахар отмечает, что вариантов, как автоматизировать системы шлагбаумов, много. Современное оборудование очень умное и гибкое в настройках. Можно даже сделать так, чтобы пульты отдельных пользователей работали только в определенные дни недели и только до определенного времени. Например, если жильцам дома не нравится, что работники офисов, расположенных на первых этажах, оставляют свои автомобили во дворе и на выходных.

Возможностей, чтобы учесть пожелания жильцов, достаточно. Все бы хорошо, если бы не одно но: ни один вариант шлагбаума, которые есть на рынке Беларуси, не обеспечивает оперативно обязательный беспрепятственный проезд спецслужб.

"Есть такая вещь, как распознаватель спецсигналов: сирены скорой помощи, МЧС. Однако у нас он не работает, так как настроен на европейские тональности. Мы пробовали перенастроить систему, но она не работает так, как нужно, - сказал директор DEA System CIS. - Шлагбаумы, которые находятся на специальном обслуживании - с круглосуточным оператором и камерами наблюдения - теоретически решают этот вопрос. На практике, когда подъезжает скорая или пожарные, им приходится искать номер телефона, звонить оператору, который должен по видео определить, что это действительно экстренная служба, и открыть шлагбаум. А счет может идти на минуты, даже секунды: квартира сгорит или, не дай бог, человек умрет".

Раздать всем пульты тоже не вариант. Это физически невозможно, ведь не бывает, чтобы какой-то район обслуживали только 2-3 машины скорой. Кроме того, есть еще ГАИ, машины спецтранспорта типа мусоровозов.

Альтернатива - поставить GSM-модуль, когда шлагбаум открывается по звонку со знакомого ему номера, повесить наборную клавиатуру (типа домофонной) и сообщить экстренным службам и ЖКХ код для открытия. Но это тоже затормаживает проезд. Поэтому все сводится к тому, что тот, кто вызвал скорую или пожарных, идет их встречать, открывать шлагбаум.

Словом, пока универсального технического решения никто не предлагает, законодатели не торопятся внести ясность в этот вопрос. А некоторые инициативные жильцы, не желая вникать в эти трудности, самовольно устанавливают шлагбаумы (при наличии большинства голосов) и обслуживают их на свой страх и риск. Собственно, риск не так уж и велик: Госавтоинспекцию больше не обязывают контролировать такие стихийные объекты, а районная администрация озаботится вопросом, скорее, в том случае, если начнут возмущаться сторонние автовладельцы или кто-то из числа жильцов.

Поиски альтернативы

Все стороны согласны, что порядок во дворах наводить надо, особенно там, где проблема с парковкой стоит особенно остро.

Попытки ограничить въезд, альтернативные установлению шлагбаума, предпринимались и раньше. Например, можно вспомнить методику, предложенную ГУ "Парковки столицы" для наведения порядка на придомовых территориях, защиты детских дошкольных, медицинских учреждений, расположенных рядом с платными автомобильными парковками. На выбранных территориях владельцев автомобилей письмами предупреждали о начале мероприятий, чтобы сформировать своеобразный список доступа, в который включались свои автовладельцы. Список согласовывался с администрацией района, после чего дворовые территории обозначались запрещающими дорожными знаками. Нарушения фиксировали контролеры ГУ "Парковки столицы".

На старте инициатива себя оправдала: на привокзальной площади в районе улиц Бобруйской и Кирова, по улице Чкалова от улицы Воронянского до Авакяна даже появилось свободное пространство. Но при отсутствии возможности оплаты дополнительной нагрузки на контролеров предприятие было вынуждено отказаться от предложенной им же методики.

К сожалению, когда нет внутреннего контроля у самих водителей, запрещающие знаки не работают, а в каждом дворе сотрудника ГАИ не поставишь. Да и сработают ли жесткие меры наказания за неправильную парковку? Главный инженер ГО "Гаражи, автостоянки, парковки" Петр Прудников на этот счет сомневается: "Принудительная эвакуация транспортных средств в Минске применяется уже несколько лет по указу №36. В прошлом году было эвакуировано 80 тыс. машин, цифра не уменьшается. А ведь должна бы. Думаю, в этом году будет даже больше".

То есть как мера устрашения штраф не слишком работает: то ли все еще слишком мало нарушителей попадают на штрафстоянку, то ли такое наказание несоизмеримо по сумме с оплатой охраняемой парковки.

Кстати, если обойтись бюджетной платной парковкой в ГО "Гаражи, автостоянки, парковки", то выльется эта услуга, по словам Петра Прудникова, примерно в $18 в месяц. Так что это, скорее, вопрос психологии: зачем платить, если и бесплатно как-то получается?

В ожидании определенности

Нормы, которыми следует руководствоваться всем заинтересованным сторонам, разъяснил адвокат специализированной юридической консультации №2 Минской городской коллегии адвокатов Антон Гриневич.

В настоящее время единый нормативный правовой акт, определяющий порядок размещения устройств, ограничивающих движение транспортных средств на придомовых территориях, в законодательстве Беларуси отсутствует. При принятии решения о необходимости установки шлагбаума заинтересованные лица руководствуются указом от 3 октября 2006 года №589 "Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок", Правилами организации (строительства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных парковок и пользования ими (утвержденными постановлением Совета Министров от 5 января 2007 года №9), положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства (постановление Совета Министров от 6 июня 2011 года №716), а также техническими нормативными актами, в частности Техническим кодексом установившейся практики ТКП 45-3.01-116-2008 "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки", новая редакция которого начала действовать с 1 января 2019 года.

Кроме того, официальная позиция Министерства архитектуры и строительства и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси по этому вопросу отражена в совместном письме "Об установке шлагбаумов".

Порядок установки шлагбаумов в столице определен решением Мингорисполкома от 22 сентября 2016 года №2786 "О некоторых вопросах установки устройств, ограничивающих движение транспортных средств (шлагбаумов) на придомовых и внутридворовых территориях в Минске". Указанное решение является действующим, вместе с тем его положения носят рекомендательный характер, следовательно, руководствоваться изложенным порядком - право, а не обязанность заинтересованных лиц.

"Принимая во внимание сложности, с которыми сталкиваются граждане при установке шлагбаумов, полагаю, что в перспективе будет принят правовой акт, нормы которого будут носить обязательный характер и позволят устранить правовые неопределенности", - заключил Антон Гриневич.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.0-