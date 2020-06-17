Шлык: выездные приемы востребованы и удобны для людей

17 июня, Береза /Корр. БЕЛТА/. Выездные приемы госслужащих в регионах востребованы и удобны для людей. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык после прямой линии в Березовском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выездные приемы граждан очень востребованы. Это анализ не только Администрации Президента. По нашему поручению социологические службы изучили этот вопрос. Более 60% граждан отмечают, что такая форма общения с населением наиболее востребована и удобна для людей. Не люди из Пинска, Кобрина, Березы отправляются в Минск, а мы, госслужащие, едем на места для встречи с жителями. В этом году поставили задачу охватить выездными приемами все регионы страны - 118 районов", - отметил Григорий Шлык.

Во время прямой линии и приема граждан к нему обратились более 20 человек. Возможностью обсудить волнующий вопрос воспользовались жители не только Березовского района, но и других регионов. Ситуации у людей разные: кто-то столкнулся со сложностями в трудоустройстве, выплате задолженности по зарплате, жилищными проблемами, наследственными спорами. Были и те, кто поднимал вопросы общественного характера.

Например, пенсионер из Белоозерска озабочен нехваткой узких специалистов в медучреждениях района, из-за чего на обследование иногда нужно ездить в другие города. "Уверен, местные власти в курсе и отслеживают ситуацию, подают заявки. Стараются привлекать молодых специалистов, предлагая в том числе жилье", - сказал Григорий Шлык. Председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк добавил, что в этом году в район прибудут 20 молодых врачей.

В непростой жизненной ситуации оказалась мать двоих детей. Женщина из-за семейных перипетий потеряла место в очереди на улучшение жилищных условий. Сейчас она живет в служебном общежитии и ищет возможность получить арендную квартиру. Григорий Шлык выслушал заявительницу и вместе с руководством райисполкома предложил ей алгоритм дальнейших действий. Женщина осталась довольна таким внимательным отношением.

Григорий Шлык обратил внимание, что в этом году отмечается уменьшение числа обращений практически во всех регионах. "В определенной степени это заслуга местных органов власти. Они работают, с учетом поручений главы государства решают вопросы, которые интересуют и волнуют граждан. Но сказать, что все решено, пока не можем. Есть ряд вопросов, над которыми нужно работать", - подчеркнул он и добавил, что некоторые вопросы, особенно касающиеся благоустройства, местные жители могут решить самостоятельно. "Не всегда нужно писать обращения и просить власть отремонтировать, скажем, скамеечку. Можно и самому это сделать. Люди тоже должны проявлять инициативу и определенную ответственность. Если же у человека не получается решить вопрос, тогда власти должны ему помочь", - резюмировал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента.-0-