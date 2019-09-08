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08 сентября 2019, 00:04

Шоу "Миллениум" стало кульминацией празднования тысячелетия Бреста

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Белорусские художники презентовали выставку своих работ к 1000-летию Бреста
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8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музыкально-историческая композиция "Миллениум" стала кульминацией празднования тысячелетия Бреста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для действа на берегу гребного канала оборудовали многоуровневую мобильную сцену. Ее сооружали 70 человек, в монтаже белорусским специалистам помогали их российские и польские коллеги. При помощи компьютерных эффектов, света, звука и воды было показано грандиозное шоу об истории и современной жизни Бреста. За происходящим можно было наблюдать на нескольких экранах, чем воспользовались тысячи зрителей.

"Думаю, летописец, описывая события в Берестье в 1019 году, не предполагал, что таким образом дает начало отсчета биографии замечательного города. Сегодня Брест - яркий и современный областной центр. Что сейчас происходит, не апофеоз - это только пролог успешного, динамичного развития нашего города во втором тысячелетии. Вместе все у нас получится, вместе мы - сила", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Над созданием масштабного шоу трудились около 1 тыс. человек. Его режиссер-постановщик - Анжелина Микульская, музыку написал композитор Леонид Ширин. Музыкально-историческая композиция длилась два часа. Она была поделена на несколько эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной вехе развития тысячелетнего города. Например, созданию поселения, дарованию ему Магдебургского права, военному лихолетью.

Этапы становления города воссоздали около 1 тыс. артистов (более 700 из них - брестчане) - солисты и хоры, музыкальные и хореографические коллективы. В постановке также приняли участие J:МОРС, Тео и Ольга Рыжикова, Дядя Ваня, Инна Афанасьева, Алена Ланская, NaviBand и другие. Поднялся на сцену и Эдуард Ханок, который специально к тысячелетию написал и исполнил пронзительную песню о Бресте.

Одним из последних и ключевых эпизодов стала клятва, которую от лица всех брестчан зачитал почетный гражданин города художник-ювелир Николай Кузьмич. "Сегодня, переступая порог тысячелетия города, который подарил нам жизнь, присягаем ему в верности. Быть достойными детьми родной земли - клянемся. Знать, помнить и чтить славную историю нашего города - клянемся. Хранить и преумножать славу Бреста - клянемся. Быть его гордостью - клянемся. Сегодня мы пишем первые строки в книге второго тысячелетия Бреста. Пусть следующее поколение, заглянув в эту книгу, прочтет в ней нашу любовь и преданность родному городу", - говорится в тексте клятвы.

Завершилось действо на гребном канале красочным фейерверком. В честь тысячелетия более 10 минут небо озаряли залпы разноцветных огней.-0

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