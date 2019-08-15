Шоу мыльных пузырей, аквагрим и мастер-классы - в Поставах пройдет инклюзивный фестиваль для детей

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставах в спортивно-туристическом комплексе "Озерки" 18 августа пройдет І инклюзивный праздник-фестиваль для детей с ограниченными возможностями "Особенные, как все", сообщила корреспонденту БЕЛТА его организатор Рита Шилей.

Участие в таких праздниках не только для детей, но и для их родителей - глоток свежего ветра, возможность сменить обстановку. "Мы много общаемся с семьями, где воспитывают особенных детей. Одна из задач праздника - вывести родителей и ребят из стен их домов, дать возможность эмоционально отдохнуть и познакомиться между собой. В настоящее время изъявили желание поучаствовать в фестивале десятки семей из Постав и района, Глубокого, Браслава. Радует, что будет много детей из сельской местности", - отметила Рита Шилей.

Праздник начнется в 12.00. Для ребят организуют интересные и увлекательные мероприятия. Особенных детей будут развлекать аниматоры, мини-зоопарк, запланировано катание на лошадях. Организуют фотозоны с профессиональными фотографами, шоу мыльных пузырей, аквагрим, фуд-зону с учетом особенности питания детей. Также для гостей проведут различные мастер-классы - от изготовления открыток до робототехники. Для детей подготовлены подарки и цирковое представление.

Обязательное условие участия в празднике - пройти предварительную регистрацию по номеру 8 (029) 719-70-55. Для участников фестиваля все будет бесплатным.

Фестиваль пройдет при поддержке Поставского райисполкома, спортивно-туристического комплекса "Озерки", районного Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.-0-