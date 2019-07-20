Шоу парашютистов и митинг пройдут в Болбасово в честь дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца

20 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 110-летия первого дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, пройдут сегодня в городском поселке Болбасово, сообщили БЕЛТА в Оршанском райисполкоме.

Стартуют торжества с открытия мемориальной доски на здании детского сада - средней школы №22, носящей имя героя. Затем на площади у Дома культуры состоится митинг с возложением цветов у бюста Сергею Грицевцу.

Продолжат праздничную программу торжественное собрание и концерт в Доме офицеров с участием группы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и художественных коллективов Оршанского района.

Самая зрелищная часть (при хорошей погоде) развернется на аэродроме Болбасово. Здесь обещают настоящий авиационный праздник: показательные выступления команды парашютистов ДОСААФ, обзорные полеты на вертолете Ми-2, можно будет рассмотреть со всех сторон боевые "вертушки" ВВС и войск ПВО - Ми-8МТВ5 и Ми-24.

Желающие провести этот день максимально активно могут присоединиться к спортивному празднику на стадионе "Олимп".

Сергей Иванович Грицевец родился в деревне Боровцы Барановичского района Брестской области 6 июля (19 по новому стилю) 1909 года. Летчик-истребитель, первый дважды Герой Советского Союза (февраль, август 1939 года). Пройдя Оренбургскую военную школу летчиков и школу воздушного боя, он пошел на службу в истребительной авиации, командовал авиационным звеном, отрядом, полком. Во время войны в Испании сбил более 30 самолетов противника. В 1939 году участвовал в боях на реке Халхин-Гол, где сбил 12 вражеских самолетов. В одном из боев спас командира полка, приземлившись на территории противника. Погиб в 1939 году в авиакатастрофе вблизи деревни Болбасово.

В Минске, Орше, Барановичах, Болбасово, деревне Молчадь Барановичского района Сергею Грицевцу установлены памятники.-0-