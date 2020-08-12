Шпаковский: акция у Комаровского рынка - это элемент политической технологии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция с участием девушек у Комаровского рынка - это элемент политической технологии. Об этом в беседе с журналистом БЕЛТА заявил политолог Александр Шпаковский.

"Безусловно, это элемент политической технологии. Понятно, что применяются комбинированные методы. С одной стороны, так называемый ненасильственный протест - будут выходить и девушки в белом, и люди с детьми, и цветы будут дарить сотрудникам милиции, скандировать: "Милиция с народом". С другой стороны, более радикальное крыло будет бросать в милицию камни, бутылки с зажигательной смесью, сооружать баррикады, разрушать городскую инфраструктуру. То есть применяется разный спектр методов, такой в некотором смысле политтехнологический винегрет", - считает Александр Шпаковский.

Политолог заметил, что акция у Комаровского рынка несанкционированна. По его мнению, организаторам, по всей видимости, хочется спровоцировать милицейское насилие в отношении участниц мероприятия - девушек в белом. "Такого рода политтехнологии направлены на создание картинки, чтобы вызвать возмущение людей якобы несправедливыми действиями со стороны органов власти. Поэтому и ответы должны быть технологичными", - обратил он внимание.-0-