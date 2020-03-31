Штаб по минимизации рисков распространения вирусной инфекции заработал в Могилеве

31 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Штаб по минимизации рисков распространения вирусной инфекции и оказанию помощи населению заработал в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"Основная задача штаба - держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в Могилеве и области, оперативно реагировать на ее изменения и содействовать снижению рисков распространения вирусной инфекции среди населения. Для этого необходимо разобщить крупные людские потоки и проводить информационную работу с жителями области о мерах по соблюдению собственной безопасности. Это касается и личной гигиены, и посещения общественных мест. Также штаб будет следить за организацией жизнеобеспечения всего региона", - рассказал Александр Старовойтов.

В состав оперативного штаба вошли представители сферы здравоохранения, исполнительной власти и сотрудники МВД. Возглавил штаб заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, его заместителями назначены начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов и главврач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай.-0-