Штаб территориальной обороны будет развернут в Островецком районе

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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островце будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Владимир Кравцов и Руслан Касыгин. Фото Министерства обороны
Соответствующее распоряжение во время проверки системы территориальной обороны сегодня дал начальник управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Руслан Касыгин председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Кравцову.
Личному составу предстоит отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, участвовать в обеспечении военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.-0-