Штрафы за нарушения санитарного состояния территорий столицы должны быть весомыми - Дорохович

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штрафы за нарушения санитарного состояния территорий столицы должны быть весомыми. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера проводили объезд территорий столицы с председателем Мингорисполкома. Увидел, что нарушения есть. Есть и предприятия, которые не слышат требований наладить работу. Это СООО "Ремондис Минск" и УП "Спецкоммунавтотранс" - как мусорили, так и мусорят. Машины идут, а из них вылетает хлам. Надо разбираться. Штрафы за системные нарушения санитарного состояния территорий должны быть весомыми", - сказал Александр Дорохович.

За прошедшую неделю в Минске проверили санитарное состояние около 2700 территорий, нарушения выявлены на 169 площадках предприятий, в других местах.

Многие лица привлечены за нарушения к административной ответственности, организациям выданы рекомендации по устранению проблем. Контроль за санитарным состоянием территорий Минска продолжается.-0-